Her får du tipsene: gjør noe nytt i påsken

pluss

1. Ut på tur – til fjells på fellestur

– DNTs vertskap fra de store fjellområdene melder om fantastiske vinterforhold, med store mengder snø og drømmeforhold for påsketurister, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Stephansen i Den Norske Turistforening (DNT) noen dager før påskeferien tar til.

Har du lyst på en fjelltur, men ingen å gå med? Eller vil du gå i en større gruppe? Meld deg på en fellestur med turleder. Fellestur er en kjempefin mulighet å oppleve et område du lenge har drømt om, og i tillegg få nye turvenner.

Rolig hytteliv

Som DNT-medlem har du tilgang til 550 hytter, hvorav 42 av dem er betjente. For barnefamilier er det spesielt populært å bo fast på en betjent hytte. Du får maten servert, slipper oppvasken, og barna kan få nye lekekamerater. For mer informasjon kan du gå inn på www.dnt.no.

Hjemmepåske? Ta en #nattinaturen!

Gå en tur til et sted du liker, det kan være et utsiktspunkt eller ved et vann i nærheten av der du bor. Redd for å bli kald? To soveposer utenpå hverandre er tipset fra erfarne turfolk til dem som ikke har varm vinterpose. En natt under stjernehimmelen gir deg garantert hyggefaktor, mener Stephansen.

2. Hobbyprosjekter

Silkeleire

Maren Busterud har vært glad i å lage ting selv siden hun var liten, og liker å innrede med ting som ikke alle har.

Et tips til noe du kan lage uten å knuse sparegrisen, er vegg- eller kvistpynt av silkeleire. For å lage silkeleire trenger du kun maisennamel, salt og vann, og du kan trykke ut akkurat det motivet du ønsker. I tillegg til de tradisjonelle eggene du blåser ut, kan du trykke ut flate egg av silkeleire og male på disse.

– Jeg bruker ofte kvister fra naturen til å henge opp det jeg lager, sier Busterud.

Bokmerker

Påsken er en fin tid for å lese bøker, og Busterud lager gjerne bokmerker i tillegg. De er enkle å lage av ting de fleste har i huset – garn, stoff og litt kraftig papir, for eksempel fra omslaget på et magasin. Prinsippet er at stoffet limes rundt en «bokmerkestor» papirbit, med en garndusk hengende ut på toppen.

– Stoffet gir bokmerkene en holdbar kvalitet, selv om papiret inni ikke er like tykt som papp, sier Busterud.

Gå inn på marenaab.blogg.no for å lese oppskrift på bokmerker og silkeleire.

3. Lek og lag ute

Lag en vulkan

Janne Storbø, styrer i Barnas Barnehage, mener at det viktigste for barnefamilier er å få tid til å leke og gjøre morsomme ting i løpet av fridagene. Men hva skal dere leke, når dere er lei av å lage snømann?

– Lag en vulkan av en snøhaug med et hull i midten, foreslår Storbø.

Plasser et syltetøyglass med natron oppi snøhaugen. Deretter heller du eddik i glasset. Da vil det begynne å boble, og massen tyter over kanten som på en vulkan. For ekstra effekt kan man tilsette rød eller gul konditorfarge og glitter. Sjekk ut www.forskerfabrikken.no for flere kule eksperimenter.

Bålkos med appelsin

Janne Storbø vet også hvordan man tilbereder årets beste appelsin. Først må du tenne et bål ute, noe som er påskekos i seg selv.

– Så skjærer du av toppen på appelsinen og tar ut appelsinkjøttet. Fyll halve appelsinen med sjokoladekakedeig og legg på appelsinlokket. Pakk den så inn i folie og legg den i bålglørne.

– Dette gir akkurat passe mengde appelsinsmak og er en favoritt hos oss, sier Storbø.

4. Spill noe sammen

Spennende brettspill

Per Kristian Schanke er leder for Hexagon Spillklubb. Han mener vi bør styre unna Monopol i påsken.

– Monopol er veldig langtekkelig og kjedelig hvis du ikke er den som den som vinner, mener han.

Schanke anbefaler isteden å teste ut brettspillet Pandemia.

Alle spillerne samarbeider mot brettet, som utgjør et verdenskart. I de ulike landene er det brutt ut sykdommer som sprer seg. Spillerne får utdelt roller, som for eksempel lege eller koordinator som skal bekjempe sykdommene. Brettet vinner oftere enn spillerne, men å spille Pandemia gir en god samarbeidsfølelse, mener Schanke.

Terning og kort

Om du ikke rekker butikken for å kjøpe et nytt spill, kan du børste støv av gamle klassikere der du kun trenger terninger eller kortstokk. Schanke oppfordrer til å lage din egen variant av poker.

– Kjente varianter er for eksempel texas hold'em og omaha. Når du skal lage din egen variant: Bestem om det gjelder å ha den beste hånden, den dårligste hånden eller hvor mange felleskort og kort på hånden man skal har, og hvilken kombinasjon av disse som gir beste femkortshånd. Spill om hvem som må ta oppvasken, sier Schanke.

Vil du bruke terning? Et klassisk spill er terningspillet 10.000, med seks terninger, der det er om å gjøre å få 10.000 poeng først. Dette og andre terningspill finner du ofte reglene til i Yatzy-pakken.

5. Påskemat

Marsipanfylte boller

– I påsken har man tid til å være sammen. Da er det hyggelig å lage god mat, sier matblogger Marit Røttingsnes Westlie.

Hennes forslag til årets påskekos er marsipanfylte «hot cross buns»

– Påskeboller i langpanne med kryss på toppen er en britisk påsketradisjon, forteller hun.

Egg i påskedrakt

Westlie tipser også om å pynte påskefrokostbordet med artige, fargerike egg. Det kan du få til ved å koke egg i kaffe, gurkemeie og rødkål for brune, gule og rosa egg.

Eller hva med å prøve brødbaking med hele egg? Selv lager Westlie gjerne Tortano, som er brød med innbakte egg, ost og skinke.

– Jeg lagde min egen lille påsketradisjon med disse brødene, fordi de smaker så godt. Oppskriften er fra en italiensk kokebok.

Gå inn på frutimian.no for å lese oppskriftene.

6. To snille tips

Lån alt du trenger

Vil du gå på ski, stå slalåm eller snowboard, gå på skøyter, sykle, padle eller telte sammen med barna? Eller gjøre noe annet gøy familien ikke har utstyr til? Da kan du låne gjennom BUA. Den nasjonale foreninger har lånt ut sports- og fritidsutstyr gratis til barn og unge siden 2014, og har 55 utlånssteder spredd rundt landet. Finn ut mer på www.bua.io.

Tanken bak utstyrsutlånet er at flere skal kunne delta i friluftsaktiviteter, uavhengig av lommebok.

Vær frivillig

Det å være frivillig kan gagne alle parter. På frivillig.no kan man blant annet finne arbeid med dyr, engasjere seg i matlagingsgrupper, delta i syverksted for barn og unge, være språkvert på språkkafé eller jobbe frivillig under musikk- og kulturfestivaler. Se hva som tilbys der du bor.