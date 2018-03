Flinke elever vant 3D-printer

pluss

De svarte fort og riktig på den landsomfattende Kahoot-quizen som ingeniørorganisasjonen NITO arrangerte 8. mars. På direkte streaming deltok klassen fra Alta ungdomsskole, og ett lag «Smash Mouth» gikk helt til topps.

– Vi hadde flaks og svarte fort og riktig, sier en av guttene på laget.

De vil ikke innrømme om de er ekstra opptatt av naturfag.

NITO vil skape interesse for realfag i skolen, og særlig for jenter. Derfor inviterte de ungdomsskoler over hele landet til å konkurrere om å bli beste lag i realfag. De kjørte Kahoot! på Vitensenteret i Oslo og som live stream på YouTube.

Elever fra hele landet deltok. Totalt var det 240 pålogginger under YouTube streamen. Konkurransen ble kjørt to ganger, og vinneren i den andre bolken var laget «Smash Mouth» fra 8E ved Alta Ungdomsskole.

Brukes i matematikk

Det første de må gjøre, er å få maskinen opp og gå.

– Jeg ser for meg at vi kan bruke den når vi har om volum i matematikk. Da kan vi for eksempel regne ut volum, og etterpå kontrollere om vi har regnet riktig, sier Steve Sætermo, lærer i klasse 8E.

Laget som vant består av Marco Paulsen, Ole Tiberg Nyheim og Mathias Brekkan Sætrum. Premien skal de imidlertid dele med resten av klassen.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at ungdommene er så flinke i naturfag og teknologi, og at de har vunnet denne 3D-printeren i konkurransen som hele landet deltok i. Det synes vi er veldig artig! sier Bente Svendsen fra ingeniørorganisasjonen NITO som overleverte den flotte gevinsten.

Svendsen sier det er viktig å like å holde på med matematikk, fysikk, kjemi og naturfag om man skal bli ingeniør.

– Men det er ikke så vanskelig som noen skal ha det til, og det er kjempeartig å holde på med det. Så det anbefales! oppfordrer hun de unge naturfagelevene.

NITO har i mange år vært opptatt av å øke rekrutteringen til ingeniør- og teknologiutdanninger, gjennom å skape interesse for realfag i skolen. Andelen sysselsatte kvinner innen realfag og teknologi ligger på ca 24 prosent. Få jenter velger ingeniørutdanning selv om de er flinke i realfag. Andelen kvinnelige studenter innen bachelor i ingeniørfag ligger på 21 prosent, mens andelen kvinner i sivilingeniørstudiet er 32 prosent. NITO er bekymret for at utviklingen mot et mer likestilt arbeidsmarked går sakte.

Norge trenger flere ingeniører og teknologer og har ikke råd til å rekruttere fra bare «halve» befolkningen. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer.