Det tok litt tid, men daglig leder Tonje Bohr Iversen er storfornøyd med hvordan Peppes på Amfi Alta har blitt. Restauranten har holdt stengt siden 12. februar og kunne endelig ha en «soft opening» sist fredag. Litt under radaren kunne de første gjestene sette tenna i den populære pizzaen.

– Vi har fått nye møbler, gardiner, farger og ny bardisk, mytt kjøkken, gulv og toaletter. Ja, egentlig det meste er nytt, sier Iversen med et stort smil om munnen.

– Det har blitt veldig åpent og fint. Det var på tide med en forandring, sier Iversen, som har vært med siden åpningen av Peppes i 2010.

Iversen kan fortelle at både kunder og ansatte er fornøyde.

– Det kan nok være litt uvant for gjestene. Vi har ikke like mange båser som vi hadde før oppussingen. Det kommer av at vi har mistet en del sitteplasser som følge av at Thon utvidet. Samtidig har vi fått bedre muligheter til å ta imot store grupper.

– Fra en skala på 1 til 10. Hvor fornøyd er du?

– 9. Jeg ville ha nytt gulv også i den gamle delen av restauranten, skratter Iversen og skyter inn at hun er veldig takknemlig for at alle sine ansatte har stilt opp for å hjelpe.