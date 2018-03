– Skambankt leverte varene

pluss

Rogalandsbandet Skambankt levde virkelig opp til navnet da de gjestet City scene torsdag kveld. Musikken satt som en knyttneve i mageregionen. En deilig knyttneve som virkelig satte sine spor hos de fremmøtte.

Harde riff

Det var på ingen måte smekkfullt, men ikke en sjel gikk skuffet hjem. De fikk det de kom for, nemlig knallharde gitarriff og en sound som gjør det helt umulig å forholde seg likegyldig til det som leveres fra scenen.

Jeg liker ikke betegnelsen «Norges beste liveband», for det har omtrent alt som kan krype og gå av norske artister blitt omtalt som. Men det er ingen tvil om at Skambankt er helt der oppe et sted.

Styrte showet

Frontfigur Terje Winterstø Røthing styrte showet med stødig hånd på gitaren og kommuniserte fint med publikum underveis. Og de klarte på en fin måte å flette inn de nye låtene. Det er det splitter nye albumet «Horisonten brenner» som står i fokus denne gangen, men bandet var smarte nok til å varme opp publikum med noen av de mest kjente låtene fra sine første fem album, før de gikk løs på det nye materialet.

Slagere slo an

Det er ingen tvil om at det nye albumet holder et høyt nivå, og bandet leverte virkelig fra scenen. Men det ble ganske tydelig underveis at ikke alle hadde hørt de nye låtene særlig mange ganger. Det var klassiske Skambankt-låter som «Me sa nei», «Desertør», «Skambankt», «O Dessverre», «Mantra» og «Voodoo» som definitivt slo best an hos Alta-publikummet. Men det er flere låter på det nye albumet som har potensial til å få samme status som de nevnte klassikerne. Jeg sitter med en følelse at det er mange av de som var på City scene i går som allerede gleder seg til neste besøk. Det gjør i hvert fall jeg.