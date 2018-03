Nå skal Ali slippe unna fakturafjellet

pluss

Altaposten omtalte i forrige uke Rent a Wreck-sjef Ali Khodabakhsh, som daglig mottok flere fakturaer med der tilhørende fakturagebyr, etter at det ble innført automatisk betaling av parkeringsavgifta på Alta lufthavn. Da hans kunder ofte unnlot å betale parkeringsgebyret på Rent a Wreck-bilene, fikk Khodabakhsh store kostnader både i form av tid og penger for å kreve dette inn.

Nå har parkeringsselskapet Apcoa og Avinor ordnet opp, bekrefter Khodabakhsh.

– Jeg ble dagen etter Altapostens oppslag kontaktet av en veldig hyggelig kar fra Apcoa, som innledet med å beklage. Han så i sine systemer at jeg hadde ringt flere ganger tidligere. Jeg fikk vite at han hadde lest saken, og at de hadde funnet fram til en bedre løsning. Ved å registrere alle bilene på riktig måte på en profil via deres nettside, kunne alle biler trekkes automatisk. Via en app kan jeg nå holde oversikt over hvilke biler det tikker inn parkeringsgebyrer på, og dermed belaste mine kunder direkte. Mye enklere og bedre, og uten at det følger unødvendige fakturagebyrer med, sier Khodabakhsh.

Han er godt fornøyd med å til slutt få så god service:

– Jeg har tidligere vært i kontakt med dem, og fått til svar at det ikke var mulig å ordne dette. Det er selvfølgelig ikke helt heldig. Men når de nå i ettertid stiller opp og fikser problemet, så må jeg si jeg synes det er veldig bra, sier han.

– Har du fått testet ut dette, at det faktisk fungerer?

– Hehe, jeg har akkurat fått lagt inn bilene, så i løpet av kort tid vil vi få svar på det. Men jeg er ikke bekymret, jeg regner med at alt vil gå i orden nå, sier han til slutt.