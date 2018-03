Lokal uenighet om regjeringen bør gå av sammen med Listhaug

pluss

I forbindelse med bråket rundt justisminister Sylvi Listhaug valgte Rut Olsen fredag å ta til facebook for å uttrykke sin støtte. Hun er soleklar på at regjeringen bør stille kabinettspørsmål dersom mistillitsforslaget mot Listhaug får flertall.

– Og om ikke regjeringen går sammen med Listhaug, da bør Frp gå ut av regjering. Jeg stiller meg helt og fullt bak Sylvi Listhaug, sier Olsen, som uttrykker omtanke for sin minister:

– Jeg har selv fått kjenne på det å stå i stormen, men når det gjelder det trøkket mot Sylvi så synes jeg det er gått over stokk og stein. Vi snakker ren mobbing, hvor folk sier de styggeste ting mot henne. Få har måttet tåle mer enn henne. Ytre venstre ser ikke hvordan de oppfører seg mot henne, som menneske og som trebarnsmor, sier Rut Olsen.

Forsvarer ikke retorikken

Hun får i det aller vesentligste støtte fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt. Han understreker imidlertid at problemstilllingen er hypotetisk, enn så lenge:

– Sylvi Listhaug er en av våre fremste ministre. Jeg vil si at statsminister Erna Solberg (H) bør stille seg bak sine ministre om et mistillitsforslag får stortingets flertall. Det bør stilles kabinettspørsmål om vi får en situasjon der stortinget går inn og bestemmer hvem som skal være medlem av regjeringen. Dette er statsministerens jobb, og bare hennes, sier Strifeldt.

– Kan Frp bli sittende i regjering om Solberg velger å be Listhaug om å gå?

– Jeg tror jeg vil si det sånn at jeg håper sterkt at regjeringa står skulder mot skulder i denne saken. Veldig mye av det vi ser nå fremstår som et spill for galleriet, der opposisjonen i mange tilfeller virker å være mer ute etter person enn sak. Nå forsvarer jeg ikke retorikken til Listhaug, for hun gikk nok litt over grensen i mine øyne, i forhold til den mye omtalte statusoppdateringen (der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet», red. anm). Uansett har jeg tillit til jobben Sylvi Listhaug gjør, og synes hun gjør et utmerket stykke arbeid som justisministier. Det tror jeg også statsministeren synes, sier han.

Åpner for heksejakt

Claus Jørstad mener kabinettspørsmål er eneste riktige måte å besvare en vedtatt mistillit fra Stortinget.

– Må Sylvi Listhaug gå som følge av et mistillitsforslag, så blir det neste å stille kabinettspørsmål. Listhaug gjør den beste jobben, og skal man ofre henne kun på grunn av en facebook-post, da har vi en situasjon som ikke hører hjemme i et demokrati. Da lever vi i et emokrati, sier han.

– Bør Frp trekke seg ut dersom statsministeren sier at Listhaug bør gå?

– Jeg mener at Frp bør markere at de ikke stiller seg bak et slikt krav. Jeg tror det vil være ganske så uheldig om regjeringen, altså statsministeren, skal tvinge Sylvi Listhaug til å gå, ikke minst etter at hun først har fått henne til å beklage den aktuelle facebook-posten.

Jørstad sier videre at han frykter en vedtatt mistillit mot Listhaug kan føre til en svært uheldig situasjon, som forrokker maktfordelingsprinsippet.

– Går dette gjennom, da er det en heksejakt på gang. Det stanser ikke med Sylvi Listhaug, for da har venstresiden funnet sin måte å hersje med regjeringen.

Har seg selv å takke

Men om Jørstad, Olsen og Strifeldt støtter Listhaug, legger ikke Ronny Berg skjul på at han misliker tanken på at man skal legge hele regjeringssamarbeidet i potten:

– Partiet er ikke bygget opp rundt enkeltpersoner. Blir det til at stortinget har mistillit til Sylvi Listhaug, så må partiledelsen vurdere hva som er det beste for Frp, ikke hva som er best for enkeltpersoner. Kort og greit, svarer Berg, som inntil i fjor høst var statssekretær under Per Sandberg.

– Det er partiledelsen som sitter nærmest å kunne vurdere hva som er fordelene og ulempene med å gå ut av regjering. Og det er de som må bestemme seg for om partiet til enhver tid skal trekke seg fra et regjeringssamarbeid om det oppstår mistillit til et enkelt regjeringsmedlem. Jeg synes det er viktigere å sitte i regjering, både for partiets del og for landet, og ønsker ikke å slippe til andre. Fasiten på om det blir mistillit får vi mandag, ved hva Krf finner ut – blir det mistillit kan man bytte statsråd eller gå.

– Hva tenker du om hele situasjonen som er oppstått rundt Sylvi Listhaug?

– Jeg mener hun burde beklaget denne posten med en gang. Da ville man ikke vært der man er nå. Jeg er av den oppfatning at hun dro sine politiske meninger for langt, samtidig som hun tilla andre en veldig spesifikk og klar, negativ mening. Det er åpenbart ingen som ønsker å sette rettssikkerheten til terrorister foran nasjonens sikkerhet. Dette handler om hvorvidt man skal ha en domsavgjørelse før man tar passet fra noen eller ei. Personlig liker jeg ikke dette debattklimaet, uansett hvem som kommer med slik. Jeg ønsker ikke et slikt debattklima, og tror det ødelegger rekruteringen til politikken så vel som folks motivasjon til å bli med i politikken, sier Berg.