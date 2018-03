– Det er krise for fiskerne

pluss

Mattilsynet har gjennom ført ny inspeksjon ved Lean Fish AS i Bergsfjord, etter at selskapet ble gitt en rekke pålegg som skulle utbedres i februar. Nå står fiskebruket uten tillatelse til kjøp eller salg av fisk, fordi Mattilsynet har avslått å gi Bergsfjordbruket nødvendig godkjenning.

Svært vanskelig

Fisker og lokalpolitiker i Bergsfjord, Erling Hansen, sier situasjonen er helt forferdelig når fiskebruket nå har blitt stengt.

– Dette er bare helt forferdelig og nå får vi heller ikke levert på Sørøya, for de har gjort avtaler med sine båter. Det vil si at for oss så er det helt stopp og det i den beste tida når vi skal sikre oss litt inntekter. Nei, dette er rett og slett bare en stor krise. Vi har ikke fått vite hva som er årsaken til at bruket er stengt, men det er kommet oss for øre at Mattilsynet har stengt Bergsfjordbruket. Jeg ror alene med min 31 fots Viksund, men jeg vet at også de som har garnbåter fortviler over situasjonen, sier Hansen. Han er mangeårig kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet i Loppa og yrkesfisker. Selv har han lurt på hva som er årsaken til stengningen, men sier han har hatt en mistanke.

– Det kan nesten sies at bedriften ikke har gjort jobben sin, for her har vært ansatte som ikke vet forskjell på sei og hyse, og det går ikke an på et fiskebruk, sier Erling Hansen.

Han får støtte av Knut Gustavsen ved driftsavdelinga i Loppa kommune.

– Eierne har ikke gjort jobben sin med å etterkomme påleggene fra Mattilsynet og de har heller ikke, etter mitt skjønn, sikret seg ansatte med riktig kompetanse for å lede et fiskebruk, sier Gustavsen.

Brøt hygieneprinsipper

Da Bergsfjordbruket fikk en midlertidig godkjenning for kjøp og salg av fisk etter inspeksjon i fjor, var det satt en frist for å utbedre en rekke forhold og dokumentere at dette nå er i orden. Det har Lean Fish AS åpenbart ikke lyktes med, siden Mattilsynet nå avslår søknad om endelig godkjenning av fiskebruket.

Blant annet skriver Mattilsynet at de forventer at virksomheten har «implementert interkontrollsystemet og følger sine egne rutiner etter to perioder med betinget godkjenning. Vi forventer også at både lokaler og utstyr er i en slik stand at mattryggheten ivaretas igjennom hele produksjonen.», heter det i brevet til Lean Fish fra Mattilsynet.

I en oppsummering fra Mattilsynets seniorinspektør Eirin Hivand Haneberg og førsteinspektør Karianne Strømhaug, heter det at viktige hygieniske prinsipper ble brutt, noe isnpektørene så ved selvsyn da det var full produksjon både med mottak og sløying av fisk.

«Eksempelvis så vi flere eksempler på kryssforurensning som viste oss at de ansatte ikke har forståelse for de næringsmidlene de håndterer og at de ikke følger rutiner i internkontrollen. Det var også flere bygningsmessige utfordringer som medfører at det ikke kan gis godkjenning. I 2. etg. var det tatt i bruk flere uegnede rom til tørking av klær. Når vi i tillegg observerer at hverken sluse eller grovgarderobe blir brukt hensiktsmessig, så indikerer dette brudd på grunnforutsetninger som er en forutsetning for å inneha en godkjenning.», skriver Mattilsynet som avslår Lean Fish sin søknad om endelig godkjenning.