NHO-topp tror «motoren» Alta blir viktig for utviklingen i nord

Stein Windfeldt startet i sommer som direktør for bygg og anleggsvirksomhet i NHO i Nord-Norge, og har dermed ansvar for både Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard. Søringen har grodd fast i nord de 23 siste årene og har base i Tromsø. Han er svært imponert over det man har fått til i Alta, spesielt i bransjen han skal følge ekstra.

Solid feste

– Alta er i en svært gunstig posisjon. Bransjen har et solid feste i regionen, og byen har en rekke små- og mellomstore bedrifter som skaper lønnsomhet og mye aktivitet, sier Windfeldt, som er blant dem som skal snakke om viktigheten av seriøsitet i driften under NHO-konferansen kommende torsdag.

Han har selv lang erfaring fra nordnorsk næringsliv, blant annet fra Bedriftskompetanse og Sparebanken Nord-Norge.

– Mangfoldet du finner i Altas næringsliv er en åpenbar styrke, der de samarbeider og utfyller hverandre, påpeker Windfeldt.

Omstillingen kommer

I nord gikk man på sett og vis klar av både finanskrisen og petroleumsbransjens krise som traff så hardt på Vestlandet.

– Sterk offentlig sektor er en av grunnene til at næringslivet i landsdelen gjør det bedre nordpå, i tillegg til boomen på fiskeri, havbruk og reiseliv. Selv om pilene peker oppover, vil det komme behov for en omstilling og en sterkere privat sektor. Det må vi være forberedt på – og ett av suksesskriteriene vil være at vi bygger selv, får oppdrag og har fagarbeidere tilgjengelig. Nordnorske aktører må selv være på banen, mener direktøren

NHO har vært opptatt av å dele opp store kontrakter og dermed gjøre dem tilgjengelig for regionale og lokale aktører. Det var en suksess for anleggsnæringa på Alta vest.

– Vi jobber for å vinne gehør på dette området. Etter vår mening bør ikke anbudene kun handle om billigste pris, men også andre elementer som fremhever styrkene til lokale aktører, der geografisk nærhet gir fordeler. Det bygger samfunn rundt om i landet, sier han.

Veien videre

Windfeldt har fått med seg den uforsonlige debatten om fylkessammenslåingen. Han vil ikke blande seg bort i den politiske debatten om selve avtalen, men mener det er viktig å jobbe for å komme videre i fellesskap.

– Jeg har stor forståelse for bekymringen for arbeidsplasser, men det store bildet er at slaget står utenfor Finnmark. Det er det som gjør at vi trenger en sterkere region, som kan stå imot suget fra en globalisert verden. Det gir ikke så mye mening å snakke om at Alta stjeler virksomhet og arbeidsplasser, all den tid sentraliseringen er tyngdeloven. Det gjelder å bygge opp sentra som bremser en slik utvikling, som igjen kan ha et sterkt omland.

En av utfordringene er å bygge infrastruktur som styrker lokale muligheter.

– Det er nok ikke noen vei utenom bompenger hvis man skal være med i kampen om midlene, men det må være rettferdige og forutsigbare regler. Ingen ønsker bompenger, men man må forholde seg til etablerte ordninger, mener Windfeldt.

Klart for den første konferansen i regi av NHO i Troms og Finnmark

NHO Arktis har sett dagens lys og samler kreftene under årskonferansen i Alta torsdag, dagen før de første kjørerne i Finnmarksløpet legger avgårde.

– Hva betyr verdien av arbeid for deg?

Det er spørsmålet som setter standarden for temaet under årskonferansen på Scandic.

– Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Nå må vi sammen sørge for at bedriftene kan fortsette å skape verdier og jobber fremover, heter det i invitasjonen til temaet «Verdien av arbeid».

En rekke representanter for arbeidslivet i nord blir å finne på scenen, også jobbskapere for aktuelle bransjer innenfor bolyst og reiseliv, som Trine Lyrek (Trasti & Trine), Svanhild Pedersen (Finnmarksløpet) og Mona Saab (Hasvik hotell) som driver innenfor turistfiske.

Perpektivmeldingen for Finnmark blir et tema, der blant annet statssekretør Daniel Bjarmann-Simonsen og NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid skal ha sine innspill.