– Hva med å etablere et internasjonalt vitensenter her?

Solveig Thomassen mener Amtmannsnes er en skjult perle som burde blitt bedre utnyttet.

Thomassen er født og oppvokst på Amtmannsnes og har planer om å bygge sitt eget hus på familieeiendommen, som ligger et steinkast unna den gamle Frionor-kaia. Her har som kjent Vefas retur sine kontorer, og de benytter også området som oppstillingsplass for søppelbiler i dag.

En perle

Thomassen mener Amtmannsnes er en natur-og kulturperle, som burde blitt brukt til noe helt annet enn lagring av gamle bilvrak, som er Vefas sitt ønske for området.

– Hva med å etablere et internasjonalt vitensenter for havbruk her, med maritimt museum og aquapark? Man kunne pyntet opp området, laget en brygge, hatt kafeer og restauranter her, etablert små butikker med fokus på både kvensk og samisk tradisjon, laget en strandpromenade, åpnet for utleie av noen rorbuer, hatt båtutleie. Skapt et maritimt miljø her. Det er jo sjøen og aktiviteter knyttet til det maritime som er det naturlige her og som er vår identitet. Dette burde vi synliggjort, foreslår kunstneren, som driver sitt eget selskap kalt Ulvepuls.

– Hun legger engasjert til:

– Dette kunne blitt utviklet som et ledd i nordområdesastinga, og man kunne fått til en klynge med kunnskapsbaserte arbeidsplasser og et forskermiljø, med base i Alta. Ikke ville det bare ført til mange spennende arbeidsplasser, men det ville også økt bolysten.

Går hvileløst rundt

Thomassen mener at dersom man i Alta mener alvor av å satse på turisme burde man gjort noe med området hvor cruisebåtene klapper til kai.

– I dag går turistene hvileløst rundt i grusen i Bukta, mens andre tar den skumle turen langs veien mot Europris, hvor de fleste stopper og går tilbake. Hvorfor ikke lage en strandpromenade som går helt fra havneterminalen og bort til Frionor-kaia, hvor turistene kunne besøkt aktivitetssenter basert på maritime opplevelser. Og så kunne man laget en sti videre opp til bergene hvor helleristningene ligger, drømmer Thomassen.

Onsdag i forrige uke var Thomassen, hennes søster Siv Kristin og bygdelagsleder Lene Håkegård ute i Altaposten og tok kraftig til motmele mot Vefas planer om deponi for kasserte kjøretøy, samt mottak og mellomlagring av farlig avfall ved anlegget. Deponi av kjøretøy har tidligere blitt stoppet av Alta kommune, med begrunnelse i at aktiviteten ikke er i tråd med reguleringsplanen for området, samt at dette ville medføre belastning på beboerne i området. Nå har Vefas tatt saken videre til Fylkesmannen, hvor høringsfrist for å komme med innspill er satt til 5. mars.

Kjøpt katta i sekken

På direktespørsmål fra Altaposten om et eventuelt salg av anlegget, svarte Vefas styreleder Monica Olsen onsdag i forrige uke at salg, som ett av flere tiltak, har vært vurdert. Solveig Thomassen mener Vefas har kjøpt katta i sekken med å overta Frionor-bygget.

– Når de nå innser at de ikke kan gjøre som de vil der, har de problemer. Men vi må faktisk forvente at myndighetene tar mer hensyn til et helt bygdesamfunn, enn en bedrifts økonomi, sier Thomassen, som mener det beste hadde vært om bygningen ble kjøpt opp av det offentlige, gjerne i samarbeid med private, og omgjort til noe som gagner hele Alta-samfunnet.

– Dersom kommunen hadde turt å tenke litt nytt og litt større kunne dette blitt en attraksjon for hele Alta – og for tilreisende, foreslår Thomassen, som mener at det motsatte: at Vefas får samle opp og knuse bilvrak på tomta, ville være en katastrofe.

Helleristninger

Hun har i onsdagens avis begrunnet hva hun mener et deponi vil bety av økt tungtransport, samt støy og støvforurensing. Men det stopper ikke bare med ulempene for bygda.

– Hva med turistene som kommer sjøveien til Alta? Skal deres første møte med Alta være en grå industritomt, med en haug med bilvrak utenfor? Se hva som skjer med Bossekop brygge, hvor de nå lager leiligheter og forskjønner området. Hvorfor ikke tenke nytt også med Nesset?spør hun.

Når det gjelder helleristningene, som ligger på bergene rett overfor Vefas sitt anlegg sier hun:

– Dette er unike helleristninger, som ligger på Unescos verdensarvsliste. Har noen spurt seg hva en langvarig virksomhet med bilvrakhåndtering vil bety for dette feltet? Hvorfor ikke heller bygge ut området med tanke på kultur- og naturskattene vi har her. Her er et fantastisk potensiale, om vi bare tør å være innovative, sier Thomassen.

Glad for engasjementet

Kommunaleder for samfunnsutviklingsavdelinga i Alta kommune, Oddvar Konst, utelukker ikke at Frionor-kaia kan utnyttes annerledes enn i dag.

Han ser likevel ikke for seg at dette er noe som kommer til å skje i umiddelbar fremtid.

– Først vil jeg si at det er flott at kommunens innbyggere engasjerer seg og har meninger om hvordan fremtiden kan utvikles. I tilfellet Amtmannsnes er det slik at denne type bynært, sjørettet industriareal med kai, er noe som etterspørres av næringsliv og bedrifter som har behov knyttet til slike fasiliteter. Det foreligger derfor ingen umiddelbare planer om endring av dette formålet fra kommunens side, sier Konst til Altaposten.

Han forklarer videre at området også er underlagt flere restriksjoner, som følge av blant annet høyde-, lys- og støy begrensninger som følge av at eiendommen ligger nært Alta Lufthavn.

– Når det gjelder hva som kan skje lengre frem i tid, er dette vanskelig å si noe om. På generelt grunnlag ser vi imidlertid at områder kan endres over tid og til nye formål. Både den flotte utviklingen/transformasjonen som har blitt gjennomført i Hammerfest sentrum og den prosessen som pågår for skiferlagets arealer i Bossekop er eksempler på dette, sier lederen for samfunnsutvikling i kommunen.