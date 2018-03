Alle i Kautokeino til fylkesmønstring

pluss

En av deltakerne, Anne Madeleine Eira Hætta stilte opp med både foto og musikk. Hun gikk videre med musikken sin, mens det var andre som kunne skilte med fylkesdeltakelse i fotografering.

– Vi hadde delt årets UKM inn i to kategorier. Den ene var dans, film og kunst, mens den andre var musikk. Det var sju innslag i hver kategori og alle gikk altså videre til fylkesfinalen, sier nytilsatt ungdomskoordinator Dine A. Fenger Lynge i Kautokeino.

Dette er innslagene som gikk til finalen.

Dans, Film og Kunst

1. Donald and the horse (Dans)

Ripsbærbusk og andre buskvekster (Koreografi: Donalds ja heasta)

Personer: Donald Trump - 16 år (Danser), Mia Norvoll - 16 år (Danser), Wannabe Trump - 16 år (Danser)

2. Thea Marja Eira (Kunstfilm)

MY HOME

Personer: Thea Marja Eira - 16 år (Regi, foto, klipp og lyd)

3. Mia Bongo Norvoll (Utstilling)

Titler: Sátnevájas? (Type: broderi - )

Personer: Mia Norvoll - 16 år (broderer)

4. Martin Lehmann, Iver Nikolai Clausen Juhls (Utstilling)

Titler: Lost In The Dream (Type: Fotografi - )

Personer: Iver Nikolai Clausen Juhls - 20 år (Modellen), Martin Lehmann - 16 år (Fotograf)

5. Alva Hætta Schultz (Utstilling)

Titler: Guovdageainnu duojariid purslespeallu (Type: Sy teknikk - )

Personer: Alva Hætta Schultz - 16 år

6. Anne Madeleine Eira Hætta (Utstilling)

Titler: Geasse goaikkanasat (Type: Bildeserie - ), Ruovggas (Type: Fotografi - ), Laidesteaddji (Type: Fotografi - )

Personer: Anne Madeleine Eira Hætta - 18 år (Fotograf

Musikk

1. Anne Madeleine Eira Hætta (Musikk - Egen komponert)

Titler: Ain mu jurdagiin (Tekst og melodi: Anne Madeleine Eira Hætta, selvlaget)

Personer: Anne Madeleine Eira Hætta - 18 år (Vokal og gitar)

2. Anne Majjen Buljo (Musikk - ballade)

Titler: I can't help falling in love with you - Elvis Presley (Tekst: Elvis Presley - Melodi: Elvis Presley)

Personer: Anne Majjen Buljo - 18 år (synger)

3. Malin Lehn (Musikk - Pop)

Titler: Toxic (Melodi: Melanie Martinez, instrumental)

Personer: Malin Lehn - 20 år (Vokal)

4. Kaia og Áslat (Musikk - Rock)

Titler: Vássanáigi (Tekst og melodi: Kaia og Áslat, selvlaget)

Personer: Áslat Eira - 16 år (Gitar), Kaia Storvik - 18 år (Vokal og akustisk gitar)

5. Elina Johansen Ijäs (Musikk - Akustisk)

Titler: Ikke oppgitt (Tekst og melodi: Elina Johansen Ijäs, selvlaget)

Personer: Elina Johansen Ijäs - 16 år (Gitar)

6. Anna ja Inga (Musikk - Samisk sang)

Titler: Liekkas (Tekst og melodi: Sofia Jannok)

Personer: Anna Ragnhild Bals - 13 år (vokal), Inga Máren Näkkäläjärvi - 13 år (vokal)

7. Kaia Storvik (Musikk - Pop/ballade)

Titler: There are worse things I could do (Tekst: Jim Jacobs - Melodi: Warren Casey)

Personer: Kaia Storvik - 18 år (vokal)