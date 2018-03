– Legg bedre til rette for pendlere

pluss

Det er styret i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb som tar til orde for en oppgradering av tilbudet mot Troms.

– Alta er blitt et senter for bygdene i Nord-Troms og Loppa. Med ny og kortere E6 vest for Alta, vil muligheten for å kunne dagpendle til jobb og skole, være fullt mulig, heter det i vedtaket.

Prisnivået på boligene i Alta gjør pendling høyaktuelt.

– Det vil være aktraktivt å kunne ha et kollektivt busstilbud for befolkningen i Nord-Troms og Loppa. Dette vil komme hele befolkningen vest for Alta tilgode. Dette er blitt mer aktuelt, da det nå er vedtatt en ny stor region, og vi da vil tilhøre samme fylke.

Samtidig mener Stjernøy Nefelinarbeiderklubb at veien mellom Alta og Mazei må utbedres.

– Det er spesielt Kløfta vi tenker på. Det vil være viktig for alle næringer som er avhengig av lavest mulig kostnad på transport, at vi kan sikre god nok vei for for mondulvogntog til Vest Finnmark. I dag er denne veien for smal og svingete til at denne type vogntog kommer seg til Alta, heter det i vedtaket.

De påpeker også at det er en gylden anledning til å skape aktivitet.

– Det er nå ferdigstillelse av E6 vest for Alta, og mange entrepenører vil få overkapasitet. Det vil være viktig for region å ha sysselsetning av denne faggruppen, for å være rustet til vekst i Finnmark, mener klubben på Sibelco.

Stjernøy Nefelinarbeiderklubb mener vi må få lagt press på dagens regjering for å framskynde oppstart av denne parsellen i NTP 2018-2029.