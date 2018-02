Tar styringen i mannsbastioner

pluss

Nylig ble Karianne Johansen valgt til ny styreleder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI). 22. februar overtok Linda Heitmann lederklubba i Alta jeger- og fiskerforening (Alta JFF). Begge er historiske, som de første kvinnelige styrelederne.

– Det er veldig viktig at kvinnene gjør seg gjeldende på disse arenaene, men jeg tror og håper valget handler om kvalifikasjoner og lederegenskaper, er den klare beskjeden fra Heitmann.

– Ble alltid med pappa ALI-sjef Karianne Johansen ble med pappa Leif Reidar i Altaelva fra hun var en neve stor.

Stort spekter

Hun liker ikke tanken på kvotering og har inntrykk av at foreningen er opptatt av bredde og inkludering, både når det gjelder alder, kjønn og aktiviteter. Det er i det hele tatt et stort spekter av medlemmer og aktiviteter som skaper en levende organisasjon. Avtroppende leder Knut Kjeldsberg får mye ros for det som er bygget opp.

– Vi har blitt møtt på en enestående måte. Det finnes ikke et nei i vokabularet når man spør om hjelp og det gjør meg rolig at jeg får med meg et styre med fantastisk kompetanse, sier Heitmann, som nå skal styre intet mindre enn 620 medlemmer, derav 150 kvinner.

Rollemodeller

Sentralt har Norges jeger- og fiskerforbund vært opptatt av å få kvinnene med seg. Etter en dvale våknet kvinnegruppa i Alta JFF til liv i 2014 og siden den tid har denne satsingen vært synliggjort lokalt.

– Kvinneandelen har økt betydelig og det tror jeg er en styrke for miljøet. Det kan også føre til økt rekruttering, i den forstand at også kvinnene blir rollemodeller og hele familier får interesse for jakt, fiske og friluftsliv, sier hun.

Linda fikk turgleden inn med morsmelka i barneårene. Foreldrene var flinke til å dra på tur og friluftsliv inkluderte hele familien, fra ørretfiske til bærtur for hennes vedkommende.

– På den tiden var det likevel slik at guttene dro på laksefiske i Altaelva og først i voksen alder ble jakt viktig for meg, fortrinnsvis småviltjakt som kan kombineres med en travel arbeidshverdag. For mange kvinner er det nok en dørstokkmil å gå, kanskje på grunn av at det er et visst behov for opplæring i eksempelvis jakt og våpen, eller fluefiske for den saks skyld. Derfor har vi hatt masse kurs for å bygge nødvendig kunnskap og trygghet, påpeker Linda.

Stor bredde

De siste årene har hun ledet kvinnegruppa. Som leder for hele foreningen blir det et bredere fokus.

– Min oppgave blir nå å jobbe for helheten, alle medlemmenes interesser. Det inkluderer rekruttering, barne- og ungdomsaktiviteter, sportsskyttere, storviltjegere og alle som befinner seg i denne flotte foreningen. Jeg takket ja til å bli leder fordi jeg brenner for saken. For meg handler det om dugnad på fritida, og da skal det være gøy. Det må ligge i bunnen for det vi gjør, sier Linda, som til daglig jobber i barne- og ungetjenesten i Alta kommune og er spesialpedagog.

– Hvis det er noe som virkelig fascinerer meg med klubben, er det at vi har så stor variasjon i tilbudet, tilføyer hun.

Ulike meninger

Hun er også opptatt av at naturen skal være tilgjengelig for innbyggerne.

– Det er klart vi er opptatt av å hegne om allemannsretten og de fantastiske kvalitetene vi har i Finnmark. Jakt, fiske og friluftsliv betyr svært mye for bolysten. Det er det nok mange finnmarkinger som er opptatt av, inkludert meg selv, sier Linda og tilføyer.

– Samtidig skal vi ikke skygge unna en god debatt som får verden til å bevege seg videre. Det kan være et mannsdominert miljø med røffe kanter. Internt kan vi nok være uenige og diskutere høylytt, men mange av de samme verdiene ligger i bunnen, tror Linda.

Akkurat som for mannfolk som danner jaktlag og starter på gutteturer, er kvinnene opptatt av det sosiale.

– Det er en viktig del av engasjementet, kameratskap og fellesskap. Det å koble av fra hverdagen og kose seg i flotte omgivelser. Det er en hel pakke, sier hun.

– Det trenger ikke handle om en langtur med mye trening, men like gjerne en kort tur med hagla på ryggen. Å være aktiv i jeger- og fiskerforeningen har gjort at jeg er mye mer ute, både sommer og vinter. Det gir flotte opplevelser.

– Hva med matauk?

– Det er nydelig med en rypemiddag etter egen innsats, men for meg er det ikke matauk det handler om. Spenningen er en del av opplevelsen, men en vellykket tur kan like gjerne handle om samhandling med hunden, sier Linda, som har unghunden Tia som trofast følgesvenn.

– Hvilke visjoner har du for Alta JFF?

– Det er vel slik at man får en viss skjermingstid som leder før man kan svare konkret på det? Svarer Linda med et smil

– Jeg skal sammen med dyktige folk i styret stake ut en felles kurs. Vi skal jobbe for gode tilbud til medlemmene og ivareta deres interesser, spre kunnskap og bruke de ressursene vi har for å skape trivsel, inkludert bruk av det flotte anlegget som er reist på Kvenvikmoen. Det blir sikkert noen utfordringer, men primært blir det spennende og meningsfullt, avslutter Heitmann.

Det nye styret i Alta JFF:

Leder: Linda Heitmann

Nestleder: Bernt O. Suhr

Kasserer: Per Erling Aune Hansen

Sekretær: Hege Anita Johansen

Styremedlemmer:

Leder av fiskeutvalget:

Per Jostein Sundet

Leder av jakt- og fangstutvalget:

Tom Erik Guddingsmo

Leder av storviltutvalget:

Jan Erik Henriksen

Leder av sportsskytterutvalget:

Per Johnny P. Sara

Leder av barne- og ungdomsutvalget:

Aleksander Hansen

Leder av kvinneutvalget:

Grete R. Haldorsen

Leder av økonomiutvalget:

Jon-Arve Pedersen

Leder av husutvalget:

Knut Saxe Kjeldsberg