– Ble alltid med pappa

pluss

– Jeg var nok en «guttejente» fra jeg var liten, men kanskje det også hadde betydning at det ikke sto noen brødre i veien for meg på elvebredden, ler Karianne hjertelig, når hun forsøker å forklare hvorfor elva og friluftsliv ble så viktig.

Det viktige teamet

Nylig ble hun valgt til styreleder i Alta Laksefiskeri Interessentskap, den første kvinnelige styrelederen i det som må regnes som en temmelig mannsdominert verden og kultur. Fra før av er hun kjent som en dyktig fisker og kunnskapen om elva har vokst, fra hun satte seg helt bak på elvetinget for første gang.

– Det er hyggelig at folk synes det er på tide det ble en kvinnelig styreleder, men jeg håper jo at jeg ble valgt på grunn av kvalifikasjoner og at de tror jeg vil gjøre de riktige valgene for elva, sier Karianne, som i likhet med den nye lederen i Alta JFF synes teamet er viktig.

Fornyelsen

Etter at hun ble valgt strømmet gratulasjonene inn.

– Tilbakemeldingen har vært utelukkende positive. Det handler ikke om at noen tror andre vil gjøre en dårlig jobb, men at jeg kanskje representerer en fornyelse. Blant annet ønsker jeg mer åpenhet og mindre lukkethet. Det finnes kanskje noen myter om ALI som vi selv kan avmystifere. Det er ikke veldig mye mystisk i det vi sysler med, sier Karianne, som har vært tydelig på at det skal legges en ny plan og strategi for ALI, elva og den unike laksestammen. Like tydelig er hun på kravene overfor oppdrettsnæringa og kampen for lukkete anlegg.

Betyr mye for mange

Gleden over å være med elva har hun med seg fra turene med familien. Pappa Leif Reidar er en ihuga laksefisker og la grunnlaget for begeistringen som har vokst seg sterk med årene.

– Det var nok en tid som tenåring at elva ikke var så viktig, men i voksen alder kom en ny vår og dermed interesse for det organisatoriske.

– Jeg fikk også kjennskap til den kunnskapen som bare er der, hos interessentene og folk flest, sier Karianne.

– Når jeg ser at BUL-hallen neste helg fylles med folk som er levende opptatt av elva blir jeg stolt og ydmyk. Når du så reiser ut i verden skjønner du at det ikke er bare i Alta at elva har en enorm betydning og status. Forvaltningsjobben vi gjør i ALI betyr mye for mange, påpeker hun.

– Så nå går interessen i arv til Morten på syv år?

– Nei, det er langt i fra sikkert. Han er ikke veldig interessert per i dag, men det kan fort endre seg. Jeg håper selvfølgelig at han fatter interesse for friluftsliv og elva, men det får han velge sjøl, smiler Karianne.