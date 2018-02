– Det oppleves som svært positivt at foreldre bryr seg

pluss

Under dialogkafeen sist fredag, der elever ved Alta videregående skole fikk si hva de mener er viktig for å trives på skolen, kom blant annet foreldrens engasjement, eller manglende engasjement opp.

Elever ga uttrykk for at foreldrene slutter å bry seg når elevene har begynt i videregående, samtidig som de påpekte at de selv hadde behov for anerkjennelse fra foreldrene. Elever sa også fra om at det var viktig at foreldrene fortsatte å fremsnakke skolen, også etter at de var gått ut av barne- og ungdomsskolen.

Ikke gi opp

Lærerne Rakel Hunsdal Falsen og Egil Mofoss ved Alta videregående skole er enige i at foreldre til videregående elever slipper taket litt for lett når barna går ut av ungdomsskolen.

– Ja, vi synes det. Samtidig er det ikke så lett å få så mye ut av barna når de er i den alderen. Jeg har selv to stykker hjemme, som ikke sier stort når jeg spør dem, men kanskje man som forelder ikke bør gi seg ved første avvisning, sier Hunsdal Falsen.

– Selv om de uttrykker at de ikke ønsker innblanding, så er det kanskje nettopp det de trenger?

– Ja, jeg tror det kan være noe der. Dette er en periode i livet hvor de har gått lenge på skolen, de er kanskje skoletrette og de trenger mer enn noensinne støtte og oppbakking hjemmefra, sier Egil Mofoss.

Positivt å bry seg

Telefonlinjene mellom hjem og skole gløder nemlig ikke, skal vi tro de to erfarne lærerne. – Nei, vi skulle ønske flere foreldre ringte rett til oss kontaktlærere og spurte hvordan det går. Jeg tror kanskje mange er redd for å forstyrre oss, men det oppleves tvert imot som svært positivt at foreldre bryr seg, sier Mofoss, som tror mye kan løses ved et bedre samarbeid mellom hjem og skole.

– Kanskje særlig dersom eleven sliter i et spesielt fag eller med noe annet konkret.