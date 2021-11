Seks bøter i Kåfjord

Sportsfiskere fanget 85.900 laks i 2021. Organisasjonen Norske Lakseelver mener sesongen kan være den dårligste i nyere tid.

For noen år siden var fangsttallet oppe i 133.000. I sommer ble det for første gang fanget flere pukkellaks enn atlantisk laks i norske elver. Den negative utviklingen viser at sterkere tiltak trengs, mener generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som organiserer 108 lakseelver.

– Det kan være upopulært å komme med strengere kvoter og begrensninger i et elvefiske som allerede er strengt regulert, men biologi må gå foran høsting og næring. Tiden da man kunne høste uten å tenke på morgendagen er for lengst over, sier Evensen.

Særlig på Vest- og Sørlandet tørket fiskesesongen bort, men Evensen forteller at det mange steder trolig er blitt nok gytefisk etter at tørken ga seg. (©NTB)