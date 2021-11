Nesten hundre nye smittede i Tromsø

Politiet melder at de klokken 01:18 i natt har oppsøkt en privatfest på Midtbakken. Dette etter klage på høylydt feststøy.

– Festdeltagere pålagt nattero frem til kl. 0800, opplyser politiet.

Klokken 02:01 var politiet innom en privat fest på Aronnes, også dette etter klage på feststøy. Festdeltakere ble også her pålagt å holde det stille frem til kl. 0800.

I Bossekop avsluttet politiet en fest i et privathus. Dette skjedde like etter klokken halv tre i natt etter klage på feststøy.

Like før klokken tre i natt ble politiet tilkalt til et festlokale på Aronnes. Politiet opplyser at en jente i 20 årene skal ha utøvd vold mot en mann i 30 årene. Hun skal også ha vært utagerende mot flere andre festdeltakere.

– Ingen personskade, skriver politiet på twitter.

Politiet oppsøkte også en privat adresse etter klage på feststøy like før midnatt.

– To unge menn blir anmeldt for ordensforstyrrelse samt forulemping av offentlig tjenestemann.

Geleidet til sin båt

I natt klokken 01:24 geleidet politiet en mann i 30 årene tilbake til sin båt ved havn i Båtsfjord. Mannen skal ifølge ordensmakten vært beruset og utagerende ved et hotell. Politiet opplyser at mannen roet seg når politiet ankom stedet.

Bortvist fra sentrum

En mann i 30-årene ble bortvist fra Kirkenes sentrum like før klokken to. Ifølge politiet var dette på grunn av beruselse.

Politiet anmelder også en mann i 20 årene fra Hammerfest etter at vedkommende ikke etterkom politiets pålegg tidligere på kvelden.

Like etter klokken to ble en mann i 50 årene hentet av politiet ved et utested i byen. Mannen skal ifølge politiet vært beruset, utagerende og kranglete.