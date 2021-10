Fjelloverganger kan stenges på kort varsel

Politiet melder gjennom twitter at de har avholdt en laserkontroll i Alta torsdag ettermiddag. Stedet for kontroll var denne gang Rafsbotn, og her var det to sjåfører som måtte ut med penger grunnet forenklet forelegg etter å ha kjørt for fort.

– Høyeste hastighet var 60 km/t i 50-sonen opplyser politiet.