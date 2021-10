– Kan være trafikkfarlig

Like etter klokka 15 fikk politiet inn melding om en trafikkulykke på Sennalandet. Totalt var åtte personer involvert i ulykka, i tre forskjellige biler.

Politi og ambulanse er og har vært på stedet.

Innsatsleder Steinar Aas Andersen ved politiet sier at det var to norskregistrerte og en utenlandsk registrert bil som var involvert i ulykka.

– I de to norskregistrerte bilene var henholdsvis et godt voksent par og et ungt par. Alder på de i den utenlandskregistrerte bilen er ukjent. Dessverre omkom en person, en er relativt hardt skadd, mens to fremsto som lettere skadd, sa Andersen.

Operasjonsleder i politiet, Robin Fure sier til Altaposten at en person er bekreftet død og at to personer er fraktet til Hammerfest sykehus med ambulanse. Også Sea King og et luftambulansehelikopter ble sendt til stedet.

– Hva er årsaken til ulykken?

– En bil har kommet ut i motgående kjørebane, så dette kategoriseres som en front-til-front-kollisjon. Det er veldig glatt veibane, og det kan være årsaken til ulykken, sier Fure.

Ulykken skjedde på E6 Stokkedalsveien ved Biggas.

– Det er et team fra kriminalteknisk patrulje som er på tur til stedet nå, og deres etterforskning vil vise hva som har skjedd, avrunder Fure.

Ifølge innsatsleder Andersen vil E6 bli stengt ei god stund framover, mens innsatsgruppa jobber på stedet.

– Vi ønsker at ingen kjøretøy kommer inn mot ulykkesstedet inntil videre. Veien blir stengt i lang tid, sier Andersen.