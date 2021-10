13:03

Var ikke påkjørt, men hadde ramlet fremfor bussen

Oppdatert:

Politiet i Finnmark meldte først at en dame i Hammerfest var påkjørt av en buss fredag klokken 13:00, og at nødetatene hadde rykket ut. Etter hvert ble det klart at påkjørselen var misforståelse.

– Det viste seg at dama ikke var påkjørt av bussen, men hadde ramlet fremfor den. Da har publikum misforstått og fått det for seg at hun var påkjørt, sier politiets operasjonsleder, Lars Rune Hagen, til Altaposten litt over klokken 13.

– Bussjåføren har vært snill og hjulpet damen til helse kom på stedet. Sannsynligvis har hun skadet seg, føyer operasjonslederen til.

Damen ble tatt med til legevakta for sjekk.