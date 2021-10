Rykker ut til voldsepisode

Alta kommune melder om flere smittetilfeller. De opplyser at de fikk to nye positive i går samt to i dag.

– Alle er nærkontakter og med kjent smittevei, skriver Alta kommune i en twitteroppdatering.

Videre opplyser kommunen at flere har gått ut av isolasjon de to siste dagene. Alta kommune har per i dag åtter personer i isolasjon.