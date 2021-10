Fullvaksinert innlagt på UNN

Dette skjedde mens du sov:

Alta:

Utpå kvelden ble politiet kontaktet av vakter etter at en person hadde vært ufin mot en gjest på stedet. Vedkommende ble bortvist.

Litt etter fikk politiet melding om en vanskelig gjest på et utested.

– Personen skal ha gjort fra seg i buksa si og var lite delikat. Pålegg om dra fra sentrumsområdet, skriver politiet.

En annen person bestemte seg for å urinere like bak en politibil parkert i sentrum, noe som førte til at vedkommende ble anmeldt.

En uteplass anmelder en person, etter at de utførte hærverk inne på plassen. Personen fikk også pålegg om å forlate sentrum.

Nærmere fire på morgenen fant politiet en meget beruset person i grøfta. Patruljen fikk vekket mannen i slutten av førtiårene og kjørt han hjem.

Hammerfest:

Politiet traff på en mann i slutten av tyveårene som var for full til å være i sentrum. Fikk pålegg om å holde seg unna.

Litt etter ble en mann i slutten av tyveårene funnet med moderate kuttskader i ansiktet.

– Blir fraktet til sykehuset med mistanke om hjernerystelse. Sak vil bli opprettet og etterforsket.

Senere traff en patrulje på en mann som blant annet kastet trafikkskilt ut i gaten.

– Skal i tillegg ha slått en politibetjent i magen når han ble kontaktet. Tatt med inn i arrest og anmeldes, skriver politiet.

En annen mann ble tatt med i arresten fordi han ikke etterkom et pålegg, også han ble anmeldt.

En annen person yppet til bråk på et utested og ble bortvist.

Nærmere stengetid ble en mann bortvist fra et av utestedene, og fikk pålegg om å holde seg unna sentrum.

Kirkenes:

Tidlig på kvelden fikk politiet melding om en høylytt fest i en leilighet. Festdeltakerne lovte å roe seg.

Ellers i landet:

I Trondheim svimte folk av i trengselen for å komme inn på utsteder første gjenåpningskveld. Andre steder har det vært masseslagsmål og amper stemning.

Det var mange steder i landet lange køer for å komme inn på utestedene. Utenfor Justisen i Oslo var køen opptil 65 meter lang, ifølge NTBs fotograf på stedet.

En mann behandles for hodeskader etter at han ble utsatt for vold ved Stortorget i Oslo i natt. Ifølge politiet dreier det seg om alvorlige skader. Ingen er pågrepet i saken.

I Øvre Slottsgate ble en mann knivstukket i foten. Politiet leter etter mellom tre og fem personer som har løpt fra stedet.