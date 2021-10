Fire tatt i kontroll

Finnmark politidistrikt kunne klokken 21.45 onsdag opplyse at politiet har opprettet sak overfor en mann i slutten av tenårene grunnet kjøring i ruspåvirket tilstand i Alta.

– Kjøringen fant sted i sentrum. Vedkommende ble tatt med til legevakta og fremstilt for blodprøvetaking, opplyses det.

I Kautokeino fikk politiet melding kl. 19.07 om at en trailer hadde kjørt på et speil på et møtende bil. Dette skjedde ved Suolovuopmi. Traileren og føreren i 50-årene ble stoppet av en patrulje i Kautokeino.

Fører ble avhørt og erkjente forholdet. Sak er opprettet.

I Porsanger stanset utrykningspolitiet et kjøretøy på E6 for å ha kjørt i 104 km/t i skiltet 80-sone. Målingen ble fortatt med gjennomsnittsmåling. Sjåføren vedtok ikke forenklet forelegg og blir dermed anmeldt.