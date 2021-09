Brann i trailer

Lørdag klokka 16.00 blir det en mer normal hverdag i Norge. Samfunnet gjenåpner omtrent for fullt.

– Dette er en merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen fredag – 561 dager etter at Solberg innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge.

Gjenåpningen betyr at enmetersregelen ikke gjelder lenger, at det er slutt på kravet om bordservering og innslippsstopp på utesteder, og at antallsbegrensningene på arrangementer oppheves.

Helseminister Bent Høie (H) benyttet også sjansen til å brette sammen tommestokken sin.

– Kortversjonen av dette: Nå kan vi leve som normalt, sa Solberg, som takket alle som bor i Norge for innsatsen.

Grundig vurdering

Statsministeren pekte på at smittetallene synker, at sykehusinnleggelsene har flatet ut, og at regjeringen i løpet av få uker forventer at store deler av den norske befolkningen er fullvaksinert.

– Koronaviruset kommer til å være blant oss også i årene framover, men vaksinasjonen har i stor grad tatt brodden av pandemien, sa statsministeren.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen å gå over til en normal hverdag med økt beredskap ved månedsskiftet. Folkehelseinstituttet mener også at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll eller true helsetjenestens kapasitet framover.

– Dette er bakgrunnen for at regjeringen etter en grundig vurdering har kommet til at vi i morgen klokka 16.00 går over til en normal hverdag, sa statsministeren.

I praksis betyr det at noen fortsatt vil bli smittet og syke, og statsministeren understreket at uvaksinerte personer nå må gå og vaksinere seg.

– Jeg tror ikke alt blir akkurat som før. Jeg tror det som vi har vært igjennom, vil prege oss resten av livet, på godt og vondt, sa Solberg.

Ga Høie en klem

På spørsmål fra NTB om det er mulig å få se en klem eller et håndtrykk mellom helseminister Bent Høie (H) og statsministeren, svarte Høie.

– Nei, ikke håndtrykk, men vi kan klemme.

Han understreket at de to har kunnet klemme hverandre en god stund allerede fordi de begge er fullvaksinert.

– Men håndtrykkene må vi vente med til i morgen, sa Solberg.

Den avtroppende statsministeren sier det er veldig deilig nå å kunne åpne Norge opp igjen.

– Det norske folk har gjort en enorm innsats i denne perioden. Det er veldig mange det er grunn til å takke for at vi har fått dette til, sa hun.

Lemper på innreiseregler

I tillegg til at ulike restriksjoner innenlands oppheves, blir det også lørdag ettermiddag lempet på innreisereglene til Norge.

Innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land blir opphevet. Reisende fra oransje områder og barn under 18 år må ikke lenger i innreisekarantene.

Videre fjernes karantenehotell som krav, men det opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested, og Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor EU/EØS, Storbritannia og Sveits, forlenges ikke når det utløper 1. oktober.

Fortsatt noen råd

Til tross for lettelsene i samfunnet vil det fortsatt være krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Personer som får symptomer på luftveisinfeksjon, bør fremdeles teste seg. Det gjelder også vaksinerte.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.