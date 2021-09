Fikk forelegg, bil ble avskiltet

Ymber AS betaler ut 12 millioner i utbytte. Loppa og Kvænangen kommuner får med dette utbetalt 1 million kroner hver, mens Kautokeino kommune får utbetalt 2 millioner kroner. Dette ble kommunestyret i Loppa informert om i kommunestyremøtet 16. september.

I saksutredningen fremkommer det at generalforsamlingen i Ymber AS har vedtatt et utbytte på 6 millioner koner for 2020 samt et tilleggsutbytte på 6 millioner kroner for 2021. 12 millioner kroner skal derfor fordeles på aksjonærene. Loppa kommune og Kvænangen kommune får med sine fem aksjer utbetalt 1 million kroner hver, mens Kautokeino kommune med 10 aksjer får utbetalt 2 millioner kroner. De resterende aksjonærene, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune og Troms Kraft får 2 millioner koner hver i utbytte, totalt 12 millioner kroner.