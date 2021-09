21 nye smittetilfeller i Tromsø

Etter at en personbil og en UTV kolliderte ved Aronneskjosen like før klokken 22 i går kveld, ble to av de involverte sendt til Hammerfest sykehus for behandling. Tirsdag formiddag oppdaterer Finnmarkssykehuset med tilstanden til pasientene:

– Begge er lettere skadet og stabile.

Totalt fire personer var involvert i ulykka, to i hvert kjøretøy. De to andre ble sendt til legevakt for sjekk. Både UTVen og personbilen er totalhavarert som følge av sammenstøtet.