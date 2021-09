Blåste fra seg lappen

Hans Majestet Kong Harald besøker Samisk høyskole tirsdag 19. oktober. Anledningen er at kultur- og likestillingsministeren overfører Lappekodisillen til Samisk arkiv.

Lappekodisillen er et tillegg til Grensetraktaten av 1751, inngått mellom Danmark-Norge og Sverige, heter det i Arkivverkets pressemelding. Her ble det slått fast hvordan Norge og Sverige skulle fordele det samiskbosatte området mellom seg. Denne særskilte delen av traktaten verner samiske rettigheter og fastsetter statenes plikter.

– Lappekodisillen er et viktig dokument og kalles av mange for «samenes Magna Carta». Dokumentet har fram til nå blitt oppbevart i Arkivverkets magasiner i Oslo, men nå ønsker vi å flytte dette viktige og symboltunge dokumentet «hjem» til Samisk arkiv i Kautokeino, sier riksarkivar Inga Bolstad.

– Jeg er svært glad for at kongen vil delta under denne seremonien. Jeg er også glad for at kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresidenten, som tar imot på vegne av samene. Dokumentet vil deretter oppbevares hos Samisk arkiv i Kautokeino, sier Bolstad.