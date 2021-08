Hvit hannhund på vift

Altaposten er gjort oppmerksom på at det er dirigering av trafikk i Gakori etter at en bil tilsynelatende skal ha mistet et dekk.

I følge tipser er det en bil med henger som har fått problemer.

Operasjonsleder Gunnar Øvergård forteller til Altaposten at politiet er på stedet for å påse at trafikken flyter godt forbi stedet.

– Det er ingen dramatikk knyttet til dette. Vi har ingen kjennskap til hvorfor dekket har ramlet av, forteller han.