11 forlegg på Skaidi

Sent lørdag kveld kom det inn flere meldinger til politiet om høye smell som kunne minne om skudd i Alta. Politiet opplyser riktignok at smellene sammenfalt med den avsluttende konserten på festivalen Alta Live, som ble avsluttet med kraftig fyrverkeri. Dette kunne man også skue fra store deler sentrumsområdet.

Det var Northkid som avsluttet festivalen, i forkant av festivalen opplyste bandet at de hadde planlagt dette showet i hele to år og at de hadde gått til anskaffelse av store menger pyro-effekter.

– Vi har oppdaget at vi faktisk har bestilt og kjøpt altfor mye pyro. Det betyr at vi har kjøpt tåpelig mye pyro, noe som betyr at vi garantert kommer til å gå kraftig i minus på denne konserten, sa Helge Reinsnes Moen i bandet til Altaposten i en tidligere sak.

– Målet er å skape god stemning, og det skal vi klare, sa han.