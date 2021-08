Påkjørt hund «stakk av»

Fra og med 30. august, skal det sette både Pfizer og Moderna vaksiner, melder Alta kommune på hjemmesidene sine.

– Helt siden starten har vi vaksinert med Pfizer, med unntak av et par uker det vi også satte Astra Zeneca. 13. august kom regjeringen med meldingen om at Norge får en million Moderna-doser, det får betydning også i Alta.

Både Pfizer og Moderna er Mrna-vaksiner. I følge FHI baserer begge vaksinene seg på samme teknologi, og er svært like i hvordan de er bygd opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, har FHI anbefalt å kombinere de to vaksinene. Det forventes minst like god beskyttelse når vaksinene er gjort i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine.

Til tross for at selv om det settes to ulike vaksiner, vil man ikke kunne velge hvilken vaksine man ønsker.

Totalt ventes det at kommunen får godt over 1.000 vaksinedoser i uka, og det skal være maks 8.000 som gjenstår å vaksinere.

– Fortsetter det slik, at vi får godt over 1.000 vaksinedoser i uken, beregner vi å være ferdig med vaksinering i løpet september, heter det i en pressemelding fra kommunen.