Kjørte i 142 km/t, mistet førerkortet

Etter store utfordringer med å få tak i innbyggerne, og med vaksiner som måtte settes, valgte kommunen å gå for førstemann til mølla prinsippet. Nå melder kommunen via sin nettside at vaksineteamet er fullbooket.

– Tirsdag gikk vi ut med at alle som ønsker vaksinedose to, og som fikk sin første dose for minimum 21 dager siden, kunne ta kontakt å få time denne eller neste uke. Vi opplevde stor pågang og alle timene er nå booket, meldes det via kommunen sin nettside.

Vaksineringen vil fortsette som planlagt. Alle som har fått time til dose to møter opp som planlagt.