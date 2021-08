Kraftig vind ventes i Øst-Finnmark

Like etter klokken 14:45 meldte politiet i Finnmark via Twitter at nødetatene har rykket ut etter å ha fått melding om brann i et kjøretøy i Kvalsund.

– Politiet på stedet, ingen åpne flammer ved ankomst, ingen personskader, meldes det via Twitter av politiet.

– Har brent i høyre forhjul på en personbil. Brannen ble slukket med brannslukningsapparat før brannvesenet ankom. Brannvesenet har kjølt ned hjulet slik at det ikke er fare for ny brann, melder 110 Finnmark via Twitter.

Noe senere melder brannvesenet at det ikke skal være fare for videre brann i bilen.