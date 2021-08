Alta nedjusterer risikonivået

Natt til lørdag ser ut til å ha gått relativt rolig for seg, hvis man forsøker å tyde nattens løp ut fra politiloggen, men det er én hendelse politiet nevner på morgenkvisten som utspilte seg i Alta.

Politiet rykket nemlig ut til en privat adresse etter melding om at en mann skal ha blitt utsatt for vold av flere personer på fest. Politiet opplyser at mannen ikke skal være alvorlig skadet, men at sak opprettes.

Også i resten av Finnmark ser det ut til å ha gått rolig for seg. Eneste hendelse politiet nevner annet enn voldshendelsen i Alta, skjedde i Hammerfest. Der ble én sjåfør ilagt et forenklet forelegg etter å ha blitt målt til 85 km/t i 60-sone på Riksvei 94.