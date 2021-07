Seks nye koronatilfeller i Tromsø

Frivillighet Norge skal dele ut den nasjonale Frivillighetsprisen og 50.000 kroner til noen som har utmerket seg med sin frivillige innsats.

– Nå kan du nominere en du setter pris på i ditt nærområde, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Frivillighet Norge opplyser at vinneren velges blant nominasjoner fra befolkningen og vil få 50.000 kroner fra Norsk Tipping til et ideelt formål.

Mange frivillige

Organisasjonen skriver at det er svært mange nordmenn bidrar med frivillig innsats. Til tross for pandemien har over halvparten av befolkningen har vært frivillig i løpet av det siste året. Noen gjør likevel en større innsats enn andre, og de ønsker Frivillighet Norge å løfte fram med den nasjonale Frivillighetsprisen.

– Frivillighet Norge vil gi frivilligheten et ansikt når vi hvert år deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen. Vinnerne er utrettelige mennesker som står på dag ut og dag inn, uten å spørre om anerkjennelse eller belønning. Vi vil løfte disse hverdagsheltene frem. Uten dem stopper Norge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Nå oppfordrer de publikum til å nominer sin kandidat til Frivillighetsprisen på nettsiden frivillighetensdag.no. Fristen er 15. september.