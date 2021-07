Kjørte i 102 kilometer i timen i 60-sone

110 sentralen i Finnmark melder på twitter at personell flys ut av Seaking til brann Anarjohka nasjonaltpark, i nærheten av Buolzajavri. De kan ikke uttale seg om omfanget av brannen, men skriver at det ikke er folk eller hytter i området.

Like etter melder de at de er kommet til stedet og starter arbeid med slukking.

– Skogbrannhelikopter har også blitt rekvirert til stedet, melder de på twitter.

Det har også kommet opplysninger om at det har startet en til brann ca 2 mil nord for området det først ble meldt om.

Like før klokken 18 melder 110 Finnmark at skogbrannhelikopter har startet slukking av brann nr to, som ble meldt om rundt 2 mil nord for den første brannen.

– Brannvesenet har kontroll på den første brannen som ble meldt inn og fortsetter slukking der, heter det på twitter.