Åtte tatt i fartskontroll

Like før klokken 13:30 fikk Altaposten tips om at det var observert jagerfly over Alta.

– Det stemmer ja, vi har hatt F16 jagerfly fra basen i Bodø som har hatt rutinemessig treningsflyging over Nord-Norge. Vi flyr vanligvis to treningstokt om dagen, det er litt forskjellig hvor de drar, men i dag var det over Alta, forteller Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter.