To fraktet til sykehus etter voldshendelse

Midt mellom bratte fjellsider helt vest i Finnmark ligger Langfjordbotn. Den lille bygda ligger klemt mellom Finnmarksvidda og de alpine fjellene som etter hvert har blitt mer og mer kjent under navnet Finnmarksalpene.

Naturopplevelser

Her bor familien Karlstrøm som siden 2007 har satset på naturbasert reiseliv gjennom det lille familiedrevne selskapet Spor Guiding As (tidligere Bre og Vandring As). De tilbyr guidede turer innen skikjøring, brevandring, sykling, og mer.

– Vi har enormt med terreng å ta av. Det er slakt og bratt, så vi har veldig variasjon i toppturfjellene, og Finnmarksvidda til turterreng, sier Tore Karlstrøm.

Selskapet tilbyr naturbaserte opplevelser innen toppturer, brevandring, samt sykkel og fotturer. De samarbeider med andre aktører i bygda og bistår de med kompetanse og tilrettelegging for andre virksomheter som arrangerer turer i området.

Familiebedrift

Det var opprinnelig ektefellen Gro Karlstrøm som startet det hele, men etter hver har Tore og sønnen Vegard Karlstrøm tatt seg av organiseringen av turene.

– Vi har alle tre andre jobber ved siden av for at dette skal kunne gå rundt på en skikkelig måte, og få lov til å bygge seg opp til kanskje en dag bli noe større, sier Vegard.

Vegard jobber som landslagstrener i langrenn for Island, mens faren Tore er bonde. For dem er det viktig at driften av selskapet skal være lystbetont.

– Vi har ikke tatt på oss mer enn vi har hatt kapasitet til, og det er også fordi vi har andre ting vi skal holde med på. Skal ikke stikke under en stol at jeg liker å holde på med mange ting, sier Tore.

Opp i opp

I koronaåret 2020 mistet de også flere oppdrag, blant annet fra eksterne aktører som har arrangert turer i området med utenlandske turister, og har brukt dem som guider og tilretteleggere. Men selve sommersesongen med breturer gikk som normalt med mange lokale gjester.

– Vi har omtrent ingen faste kostnader, så det som skjedde var at vi fikk mindre inntekter, sier Tore.

Den er kun Vegard som har fast ansettelse i selskapet (ca 20 prosent) og de eksterne guidene de henter inn til enkelt-turer har også faste jobber ved siden av.

– Vi er vant til å tilpasse oss. Vi fikk heller ikke reist noe selv og brukt så mye penger, så det gikk litt opp i opp. Det er sikkert 20 år siden jeg ikke har flydd på et helt år, sier han.

Mellomår

Selv om det er færre folk som reiser enn i 2019, så ser sesongen 2021 ut til å bli bedre enn koronavinteren 2020.

– Folk har begynt å skjønne hva man skal gjøre og reglene har blitt litt klarere. Et mellomår kan man kanskje si, siden det har vært åpent for norske turister, sier Vegard.

– Vi har brukt dette året til å investere og ikke legge ned, legger han til.

De skal sette opp tre yurter (mongolske telt) som vil øke overnattingskapasiteten, og har kjøpt inn sykler og ski til utleie.

– Vi er et guidefirma, men det er kanskje enda mer dekkende å si opplevelsesbedrift, ut fra hva du ønsker. Hos oss kan du sette sammen alt fra en dag med skikjøring, en dag med kajakk og en dag med hundekjøring. Da bor du hos oss, også er alt ordnet.

– Ha kontroll

– Vi skal ikke ekspandere bare for å ekspander og dermed være vellykkede på regnskapstallene. Vi skal ekspandere fordi vi mener at det er riktig for firmaet og at det er det riktige å gjøre for oss, og dermed ha kontroll på det vi driver med og at vi ikke blir lei av å holde på med det.

De mener de har ganske stor økonomisk trygghet i måten de satser på og kan i stor grad gjøre som de vil, men de er tydelig på at det må være økonomisk bærekraftig.

– Ellers går man bare på tur med kompisene, sier Tore.

– Gode opplevelser

De synes at en viktig del av motivasjonen til å jobbe med naturbasert turisme er å gi folk gode opplevelser.

– Vi har ikke noen intensjon om å bli rik eller størst. Det vi har intensjon om er å levere et godt produkt der folk reiser og synes dette er en bra plass å være, og der vi kommer hjem og synes at dette har vært en bra tur, avslutter Tore.