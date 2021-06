Utrykningspolitiet gjennomførte kontroll i Øksfjord

Søndag ble Garrajohka bru delvis stengt som følge av flommen. Nå er brua åpnet igjen.

– Vannstanden har gått ned. Vi har ingen nedbør nå, så vi har kontroll på situasjonen forteller Renate Aane, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Nord.

Det ser dermed ut til at man er kommet over den verste kneika under årets flom, men flere steder har store vannmengder ført til problemer. Blant annet i Badderen i Troms.

Vegsituasjonen er per nå i landets nordligste fylke oversiktlig, men Aane påpeker at det har gått ras ved Nordnestunnelen i Kåfjord kommune. Her holdes det for tiden på med opprydning.