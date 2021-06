To mistet lappen på Sennalandet

Like før klokken 10:30 meldte brannvesenet via Twitter at de rykker ut til en bilbrann mellom Kløfta og Suolovuopmi.

– Brannvesenet er på stedet og jobber med å slukke brannen. Bilen sto ikke på veien, så veien er ikke stengt, forteller Jørn Eriksen ved 110 sentralen.

Like etter klokken 11:00 melder Politiet i Finnmark via Twitter at brannen er slukket, og bilen er totalskadet. Det meldes også at det ikke er personskade.