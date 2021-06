Kjørte i 140 i 80 sonen på motorsykkel

Et halvannet år gammelt barn døde lørdag etter det som vitner har beskrevet som et angrep av to hunder, ifølge politiet. Dette skriver NTB.

– Barnet var på besøk hos nær familie som eier de to hundene da hendelsen skjedde, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ble varslet like etter klokken 12 lørdag ettermiddag.

Hundene er begjært avlivet av eier, og politiet skriver at de vil sørge for at dette skjer. De pårørende blir ivaretatt av Ringsaker kommunes kriseteam.

Politiet har startet etterforskning for å få oversikt over hendelsesforløpet. Kriminalteknikere undersøker åstedet.

De pårørende blir fulgt opp av kriseteam fra kommunen, skriver Østlendingen.