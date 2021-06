Mistet førekortet etter råkjøring

På en pressekonferanse fredag opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) at formannskapet har avgjort å forlenge de lokale tiltakene. Formannskapet holder fast på at det riktige er å holde kommunen nedstengt i to uker til, skriver VG. Byen har registrert 16 nye smittetilfeller det siste døgnet, 130 sitter isolert med covid-19.

– Det vi kan si er at vi har relativt god kontroll, men at situasjonen fortsatt er uforutsigbar. Vi ser at det er færre i aldersgruppen 18-35 år, men vi får flere i andre aldersgrupper. Bekymringen vår er at én av fem nye tilfeller er uventet, det betyr at de ikke allerede er karantene som nærkontakter, sier Sivertsen Næss ifølge VG.