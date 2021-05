16:40

Mistet lappen i Kvalsund

UP har hatt fartskontroll i Kvalsund, opplyser Finnmark politidistrikt sønsdag ettermiddag.

Her blir det anmeldelse og førerkortbeslag etter at en sjåfør har kjørt i 133 kilometer i timen i 80-sonen. Mannen som kjørte er i 50-årene, opplyses det.

For øvrig ble det forenklet forelegg til to personer for høy fart, i tillegg til at en bilist fikk forelegg for mobilbruk under kjøring.