Utagerte på utested

Det ble et sammenstøt mellom en barnevogn og et UTV rundt 13.15 onsdag, opplyser politiet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med at en barnehage var på tur langs Breidablikkveien. Politiet opplyser at ingen ble skadd som følge av hendelsen, men oppretter rutinemessig en sak overfor føreren av kjøretøyet, som er en gutt i tenårene.