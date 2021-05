Hammerfestingen: Nytt koronatilfelle i Hammerfest

Kommunestyret i Loppa har vedtatt at å bevilge 1,1 millioner kroner for å legge til rette for landbasert oppdrett på industriområdet Nuvsfjordbotn/Sandbakken i Nuvsvåg.

I saksutredningen heter det at Sandbakken/Nuvsfjordbotn industriområde foreslås utvidet gjennom en utvidelse av gjeldende reguleringsplan og at formålet med utvidelsen er å tilrettelegge for landbasert oppdrett.

– Det bevilges kroner 1 100 000,- til formålet. Finansiering skjer ved bruk av avsatte midler innen

investeringsbudsjettet, heter det i vedtaket som ble gjort 6. mai i år.

Vedtaket er enstemmig.