Loppa legger til rette for landbasert oppdrett i Nuvsvåg

Oppdatert klokken 16:34.

Statens vegvesen meldte klokken 14:23 at det hadde gått steinras på E45 i Kløfta, på strekningen Kautokeino-Alta.

– Redusert fremkommelighet, het det videre.

Ryddet veibanen

Altaposten har snakket med Alf Bongo som var kjørende på privat ærend i området.

– Jeg kom over to store steiner i veibanen i et bratt parti like ovenfor brua nederst i Kløfta, sier han.

Bongo forteller videre at de to steinene ikke var større enn at han og en annen mann klart å rydde dem av veibanen.

– Men der de lå var det både svinget og uoversiktlig, og kom veldig brått på kjørende, forklarer han.

Bekrefter

Christer Berntsen ved vegtrafikksentralen i Troms og Finnmark bekrefter at veien er ryddet, til tross for at varslet fortsatt står på vegvesenets hjemmeside klokken 16:43.

– Steinene er fjernet, og veien er rengjort og klar for ferdsel igjen, sier han til avisa.