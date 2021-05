Stanset bil etter melding om farlig kjøreatferd

Politiet rykket klokken 15 ut med flere biler, og en telefon til politiets operasjonssentral avslører at det skal dreie seg om kontroll av et kjøretøy.

– Vi rykker ut for å kontrollere et kjøretøy med farlig kjøreadferd, sier operasjonsleder Jannicke Silseth Eide.

Hun opplyser videre om at kjøringen skal ha funnet sted i Øvre Alta, men forteller at bilen er stoppet på et annet sted.

– Vi twitrer ytterligere informasjon om det blir aktuelt, avslutter Eide.