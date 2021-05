Tre forelegg i Alta

Utrykningspolitiet har gjennomført en fartskontroll i Kåfjord. Det melder politiet på twitter.

Der var det to sjåfører som kjørte over fartsgrensen, med det resultat at det ble skrevet ut to forenklede forelegg for fart.

– Høyeste hastighet var 94 km/t i 80-sonen skriver politiet.