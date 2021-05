Rykket ut til brann i søppeldunk

Utrykningspolitiket var ute på kontroll i Karasjok og vest for Alta i går kveld.

Det ble avholdt fartskontroll på E6 mellom Talvik og Alta. Her ble det utstedt ett forenklet forelegg, i tillegg til at det ble ett førerkortbeslag i 80-sonen. Her går det ikke fram i twittermeldingen hvor fort vedkkommende kjørte.

Det var også fartskontroll i 60-soneen på R92.

– Syv forenklede forelegg ble utstedt og ett førerkort tatt i beslag. Høyeste hastighet var 96 km/t, meldes det.