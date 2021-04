Personbil tippet på taket

– Etter gjeldende nasjonale regler på tidspunktet var det ikke lov å gjennomføre private arrangement innendørs med flere enn 10 personer, opplyser Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

To forelegg er utskrevet til arrangøren av Farmen-festen, som ble holdt på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag 27. februar i år. Idrettslaget og en person får forelegg på 20.000 kroner hver, for brudd på smittevernloven og covid-19-forskriften.

For de øvrige andre deltakerne er forholdet henlagt.

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltakerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, forklarer Daae.

Deltakerne testet seg før og etter de ankom Finnmark, men regelverket tillot likevel ikke slike arrangementer. Ifølge VG deltok minst elleve «Farmen»-deltakere og fem personer fra idrettslaget på festen.