Kontroller i sør og i øst: Syv bøter

Etter at en ansatt ved Kirkenes sykehus har testet positivt for covid-19 er fem ansatte blitt satt i karantene som nærkontakter. Den ansatte som har avgitt positiv test er i isolasjon og det er gjennomført smittesporing, opplyser Finnmarkssykehuset i en pressemelding. For å være føre var er to satt i karantene utover de som er definert som nærkontakter.

– Kirkenes sykehus vil som følge av dette være nødt til å utsette enkelte avtaler på poliklinikk. Pasienter som blir berørt, vil bli kontaktet, skriver Finnmarkssykehuset.