13:38

Stakk av fra politiet ved Kvenvik

Operasjonssentralen melder tirsdag formiddag om en hendelse i Alta, der en bilist stakk av fra politiet ved Kvenvik.

– Politiet tok opp forfølgelse av bilen og har nå stanset den ved golfbanen ved Kvenvik, skriver politiet i Finnmark.

Under forfølgelsen ble det et sammenstøt mellom den aktuelle bilen og en politibil. Sjåføren er pågrepet og blir tatt med til legevakta for blodprøve.